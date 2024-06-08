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Editörler : Lanet


08 Haziran 2024 12:02
Konuşarak Öğren eğitmenler

Konuşarak Öğren kursunda yer alan öğretmenler hakkında fikri olan var mı? Anadili İngilizce olan eğitmenler var fakat eğitim kalitesi hakkında birçok detayı merak ediyorum. Bir süredir kullanıyorum ve bence gayet başarılı.

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