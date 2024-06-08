Trafik Bayram Taltifi

Bayramda görev alacak buro personeli grup amirliğinde görevlrndirildiğinde 12/36 sistemine göre gece mesaise gelmesi gerekir mi? yoksa sadece gündüz grubundamı görevlendirilir. Trafik Şubeden istenen destek personelinin isim listesinde bu bürocu arkadaşlarda mevcut. Gece grubunda görev almayan personele herhangi bir yaptırım uygulanır mı?

Bayramda görev alacak buro personeli grup amirliğinde görevlrndirildiğinde 12/36 sistemine göre gece mesaise gelmesi gerekir mi? yoksa sadece gündüz grubundamı görevlendirilir. Trafik Şubeden istenen destek personelinin isim listesinde bu bürocu arkadaşlarda mevcut. Gece grubunda görev almayan personele herhangi bir yaptırım uygulanır mı?