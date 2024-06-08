Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Haziran 2024 12:10
Trafik Bayram Taltifi
Bayramda görev alacak buro personeli grup amirliğinde görevlrndirildiğinde 12/36 sistemine göre gece mesaise gelmesi gerekir mi? yoksa sadece gündüz grubundamı görevlendirilir. Trafik Şubeden istenen destek personelinin isim listesinde bu bürocu arkadaşlarda mevcut. Gece grubunda görev almayan personele herhangi bir yaptırım uygulanır mı?

Başkan91
Şef
08 Haziran 2024 13:30

Trafikçiler banko gerisi zor ihtimal her zamanki gibi


solakinho
Aday Memur
08 Haziran 2024 13:51
yok devrem listeyi ben ilettim ismi yazılan personel sadece büroculardı. bayramda 1-2gün gruba desteğe gelecekler fakat geceye dahil olacaklar mı orası meçhul. gece grubuna veya trafiğe desteğe gelmeyip sadece gündüz calısıcaklarsa ne anladık o işten baskan
Başkan91, 42 dk. önce

Trafikçiler banko gerisi zor ihtimal her zamanki gibi


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
08 Haziran 2024 13:56
ödül verilecek takviye olanlara da

solakinho
Aday Memur
08 Haziran 2024 14:00
devrem orası kesin. gece. grubuna takviyeye gelmezlerse sadece gündüz çalışırlarsa idare usulsüzlük yapmış olur mu?
Gebeskaplumbagaa, 16 dk. önce
ödül verilecek takviye olanlara da
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