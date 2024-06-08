Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Haziran 2024 12:14
Eş durumu tayini çıkmama ihtimali var mı? İkm yim.

İkm olarak görev yapıyorum. Eş durumuna başvuracam. Eşim başka bir ilde hemşire olarak görev yapıyor. Çıkmama ihtimali var mı? Nasıl oluyor? Düğün yapacaz belirsizlik olmasını istemiyorun

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