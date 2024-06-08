Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


08 Haziran 2024 12:33
TEKRARDAN AYNI ÜNİVERSİTE AYNI BÖLÜM YÜKSEK LİSANS BAŞVURMAK

Tezli yüksek lisansımı yaparken her şeyi hazırladım son tez döneminde çıkan ailevi bir kaç aksaklık sebebiyle tezi zamanında sunamadım ve dönem bitti ilişiğim kesildi. şimdi aynı üniversiteye aynı bölüme tezli yüksek lisansa başvursam direkt tez aşamasında başlama gibi bir durumum olur mu ? bilenler yardımcı olabilir mi

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