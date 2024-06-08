Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Haziran 2024 13:08
EGM YENİ TARİFESİ

Değerli Meslektaşlarım. 4 gün önce farklı bir operatörden EGM YENİ 40 tarifesine geçiş için ilde bulunan telekom müdürlüğüne giderek numara taşjma işlemi başlattım. Bugün sözde hattım açıldı ancak; hattımı faturasız hatta geçirmişler. Müşteri hizmetleri 31 günden önce faturalı hatta geçemezsiniz diyor. 90 günden önce de numara taşıma yapamazsınız diyor. Bu durumla karşılaşan var mı? Ya da bu konuda öneriniz ne olur?

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