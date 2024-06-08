Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2024 13:40
eğitim tayini
kadrolu hemşireyim eğitim tayinim onaylandı hastane beni en fazla 1 ay mı tutabilir

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