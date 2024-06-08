Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Haziran 2024 13:52
memuriyet ihraç hakkında
arkadaşlar merhaba. sizlerin bir konuda yardımına ihtiyacım var; Asliye cezada basit usul yargılama da 24 ay Ceza alan bir memur, daha önce sabıkası yok ve herhangi bir tekerrür durumu içinde değilse ve daha önce hakkında (hagb) verilmemişse aldığı bu cezada hakkında hagb verilir mi? Eğer verilirse memuriyetine engel bir durum oluşur mu?

Çok Yazılan Konular

CTE tayin bugün açıklar mı sizce ?Vakıfbank promosyon güncellemesiCTE Tayin2023 kar payı dağıtılması2024 yılı havuz tayinlericte futbol turnuvasında ne bekleniyor..MuvafakatEk mal bildirimi hakkındaSağlık lisansiyeri olup ilave 1 derece alan varmıİcralık olursam memuriyet nasıl etkilenir?

Sözlük

Belediye Otobüsün içine hamak bağlamak 2 bilinmeyen bir nedenle 2 Bugün olanlar 2 bi bakıp çıkmak 1 üzüm çekirdeği,üzüm yaprağı 1 uçak bileti 1 Yaz kızım 200 torba çimento 1 yazıp yazıp enter tuşuna basmamak 3 sözlükte olması gereken özellikler 2 Olmamış bu 1

Son Haberler

Bakan Kacır, uzay yolculuğu öncesi Tuva Cihangir Atasever ile görüştüSınavdan 1 saat önce okulun önüne gelmesine rağmen YKS'ye giremediYeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak?Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a: 'Başkan olursanız Mourinho ile nasıl çalışacaksınız?'Sınav saatinde elektrik kesildi! Okul önünde tartışma çıkı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?