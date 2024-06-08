memuriyet ihraç hakkında

arkadaşlar merhaba. sizlerin bir konuda yardımına ihtiyacım var; Asliye cezada basit usul yargılama da 24 ay Ceza alan bir memur, daha önce sabıkası yok ve herhangi bir tekerrür durumu içinde değilse ve daha önce hakkında (hagb) verilmemişse aldığı bu cezada hakkında hagb verilir mi? Eğer verilirse memuriyetine engel bir durum oluşur mu?

arkadaşlar merhaba. sizlerin bir konuda yardımına ihtiyacım var; Asliye cezada basit usul yargılama da 24 ay Ceza alan bir memur, daha önce sabıkası yok ve herhangi bir tekerrür durumu içinde değilse ve daha önce hakkında (hagb) verilmemişse aldığı bu cezada hakkında hagb verilir mi? Eğer verilirse memuriyetine engel bir durum oluşur mu?