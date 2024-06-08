Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Haziran 2024 14:08
İl Müdürleri kararnamesi ne zaman çıkacak

Merhaba arkadaşlar . il müdürlerinin tayini ne zaman belli olacak bu ayın sonunda diye bir duyum aldım ne kadar doğru bilmiyorum ama

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