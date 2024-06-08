İl Müdürlerinin tayini ne zaman?

Merhaba arkadaşlar . il müdürlerinin tayini ne zaman belli olacak bu ayın sonunda diye bir duyum aldım ne kadar doğru bilmiyorum ama

Merhaba arkadaşlar . il müdürlerinin tayini ne zaman belli olacak bu ayın sonunda diye bir duyum aldım ne kadar doğru bilmiyorum ama