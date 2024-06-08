Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Haziran 2024 14:31
Proje okulu yönetici görevlendirmeleri açıklandı..

Sonuçlara meb.gov.tr sonuç açıklama dan bakabilirsiniz


Dahara
Aday Memur
08 Haziran 2024 14:40

MEB.personelden

Toplam 1 mesaj

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