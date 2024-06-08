KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Haziran 2024 15:06
Lisans-onlisans

Merhaba, lisans sosyal hizmet mezunuyum. On lisans bir bolum okusam on lisans kpss ile atanabiliyor muyum ?


Gakupo
Memur
08 Haziran 2024 15:11

Giremezsin lisanstan girebilirsin sadece

Toplam 1 mesaj

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