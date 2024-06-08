Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Haziran 2024 15:45
Elazığ durdurmalari kabul edecek

Arkadaşlar iki arada bir derede kaldık. Müdür gelen personel giden personel birbirini karşılamıyor diye valiliğe durdurmalari sunacakmis. Kesin de kabul olacak diyorlarmış . Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu .sizde durumlar ne

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