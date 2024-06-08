Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Haziran 2024 16:01
2. şark bitimi ilişik kesme tarihi

2018 yılında ekimin 9 unda şarka geldim. 4 yıl şark süresi dün ilişik kesmek için işlemlere başladım. Ancak il personel şube ikinci şarkın sayılmaya bileceğini personel daireden sormamı sormamı istedi bu danışma için olan numaralardan ulaştım ilk başta il birimi hesaplayacak onu denildi sonra ille konuştular ve bana geldiğin tarihi günü gününe dolduracaksın dediler. Bununla alakalı aynı durumda olan veya geçen sene buna benzer bi durum yaşayan var mı.?

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