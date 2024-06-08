Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Haziran 2024 16:06
ösym sınav görevinden sonra yapılması gerekenler

arkadaşlar bugün tyt sınavında görevliydim , sınavdan sonra sınav değerlendirme formunu doldurdum , başka yapılması gereken bir işlem var mı ?


bulaşşıkk
Memur
08 Haziran 2024 17:45

Yok. Geriye sadece ösymnin verdiği sadakayı almak kaldı.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Branş dışı derse zorla sokabilirler mi ?Yıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Tutanak-Savunma dilekçesiÖmk Geçiçi Madde: BaşöğretmenlikÖğretmene cezaAlanya mı Milas mı?Proje okulu atama ikinci Etap sonuçlarıYusuf Tekin istifa etmeli mi?Rahatımı dışına çıkmaya hazırım. Bu yaz nasıl 50 bin TL kazanabilirim?Başınızdan geçen soruşturma anıları

Sözlük

gereksiz insan 2 evladım akıl yaşın kaç 1 gıda fiyatlarındaki önüne geçilemeyen artış 4 Belediye Otobüsün içine hamak bağlamak 2 Bugün olanlar 2 hint madonna kolye 3 üzüm çekirdeği,üzüm yaprağı 1 uçak bileti 1 güne bir atasözü bırak 1 mağara alegorisi 1

Son Haberler

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım' sert sözlerİzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladıErdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınadıKahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıNuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 94 ölü, 200 yaralı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?