Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


08 Haziran 2024 16:08
Ressam deyince kim akliniza geliyor..

Sadece bir isim söyleyelim lutfen...


gazanya
Daire Başkanı
08 Haziran 2024 16:09

Daniel ridway knigt..geliyor aklima.


gazanya
Daire Başkanı
08 Haziran 2024 16:11

Aklimda birkac isim var ama bu sanatçı ağır bastı.


gazanya
Daire Başkanı
08 Haziran 2024 16:12

Evet ressam deyince daniel aklima geliyor..muhtesem ve cok ayrintili manzara resimleri var.

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