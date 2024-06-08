Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Haziran 2024 16:15
40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazla

Değerli arkadaşlar;

Müfredat değişikliğinden sonra gündeme gelmesi gereken önemli bir konunun da ders saati süresi olduğunu düşünüyorum.

40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazla. Hayatlarının belki de en hareketli dönemlerinde öğrencileri 40 dakika boyunca tahta sıralarda oturtmak oldukça zor. Çocuklara da hak eriyorum. belli bir süreden sonra sıkılıyorlar. Dikkatleri dağılıyor. Disiplin problemleri ortaya çıkmaya başlıyor.

Umarım önümüzdeki eğitim öğretim yılında bu konuda bir adım atılır. Umarım ders saati süresi 30-35 dakikaya düşürülür.


ta345
Aday Memur
08 Haziran 2024 17:01

taammen aynı fikirdeyim.


ta345
Aday Memur
08 Haziran 2024 17:02

*tamamen


bulaşşıkk
Memur
08 Haziran 2024 17:43

Kesinlikle olması gereken...

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