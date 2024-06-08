Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Haziran 2024 16:30
Maaş katkısı için YL yapmaya değer mi?

Uzman öğretmenlik ve maaş katkısı için YL yapmaya değer mi? Malum tezsiz YL ların ücretli. Tezli olanlar ise zor. Şuan maaşa katkısı ne kadar oluyor bu nasıl hesaplanıyor acaba?


ta345
Aday Memur
08 Haziran 2024 16:59

hayır,maazallah çok saçma. detay (daha fazla açıklama) talebiniz olursa bunu yapabilirim.


averros
Aday Memur
08 Haziran 2024 17:11

yüksek lisansımı tezli olarak 3 yıl önce bitirdim. sadece ek derse yüzde yedi fark ederki bu çok cüzi bir rakamdır. Bir de derece verirler, yani 5/2 si isen 5in/3ü olursunuz, yeni düzenlemede yüksek lisans yapanlar için hiç bir ayrıcalık yok sanırım,


bulaşşıkk
Memur
08 Haziran 2024 17:42

Değmez


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
08 Haziran 2024 17:46
ben de tezsiz yaptım çok bi şey etkilemedi ücret konusunda. ama yapma imkanınız ve isteğiniz varsa yapın bence. çünkü bizim sistemde her an her şey değişiyor.. yapın dursun lazım olur belki ilerde.
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Branş dışı derse zorla sokabilirler mi ?Yıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Tutanak-Savunma dilekçesiÖmk Geçiçi Madde: BaşöğretmenlikÖğretmene cezaAlanya mı Milas mı?Proje okulu atama ikinci Etap sonuçlarıYusuf Tekin istifa etmeli mi?Rahatımı dışına çıkmaya hazırım. Bu yaz nasıl 50 bin TL kazanabilirim?Başınızdan geçen soruşturma anıları

Sözlük

yeşil şapkalı masa lambası 1 mağara alegorisi 1 sözlükte olması gereken özellikler 2 trenle selfie çekmeye çalışmak 2 güne bir tespit bırak 2 Belediye Otobüsün içine hamak bağlamak 2 uçak bileti 1 evladım akıl yaşın kaç 1 gıda fiyatlarındaki önüne geçilemeyen artış 4 Olmamış bu 1

Son Haberler

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım' sert sözlerİzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladıErdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınadıKahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıNuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 94 ölü, 200 yaralı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?