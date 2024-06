Maaş katkısı için YL yapmaya değer mi?

ben de tezsiz yaptım çok bi şey etkilemedi ücret konusunda. ama yapma imkanınız ve isteğiniz varsa yapın bence. çünkü bizim sistemde her an her şey değişiyor.. yapın dursun lazım olur belki ilerde.

