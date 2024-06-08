Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Haziran 2024 16:46
Sağlık bilimleri lisansiyerliği

Merhaba arkadaşlar, konu hakkında çok fazla bilgi kirliliği olduğu için konu açma ihtiyacı duydum.

1) Açıköğretimden sağlık yönetimi okursak sağlık bilimleri lisansiyeri olarak 1 derece alabilir miyiz?

2) Şuan açıköğretimden iş sağlığı ve güvenliği lisans bölümü okuyorum bitince sağlık bilimleri lisansiyeri olarak 1 derece alabilir miyim?

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