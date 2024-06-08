Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Haziran 2024 17:01
il emri
ağustosta sağlık özrü için ön başvurusu yapacağım. ama açılan yerlere tercih yapmazsam il emrine verilir mi? yoksa işlem iptal mi olur?

ta345
Aday Memur
08 Haziran 2024 17:15

hocam il emrine verilme olayı her zaman gerçekleşen bir durum değil. geçen yaz olmamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yalnız emin olmamakla birlikte tercih yaparken karşınıza şu minvalde bir tercih yapma sekmesi çıkıyordu, "tercihlerim dışında bir okula atanmak istiyorum" bunu işaretlerseniz ve il emrine verilirseniz kanaatimce (muhtemelen) iptal etme durumunuz olmayabilir. Ama dediğim gibi bundan da emin değilim bir ikincisi zaten il emri verilirseniz iptal etme şansınız olur diye düşünüyrum. Dilerseniz bunu il meme sorabilirsiniz (öğretmen atama birimine)

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