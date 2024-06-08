Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Haziran 2024 17:22
hayretler içersindeyim
Eğitimci değilim ama; toplumun kuruluşunun eğitimden geçtiğine inanan düşünen biriyim. Burada sizinle trajikomik bir olayı paylaşmak istiyorum. Kilis te bir okul müdürü Ha. Ma. na bakanlık soruşturması sonucu görevi kötüye kullanmak ve gerçeğe aykırı belge düzenlemek, izinsiz il dışına çıkmak, alan dışı 12 saat dyk almaktan 4 kademe ilerlemesi cezası, 2 maaş kesim cezası, personel genel müdürlüğü tarafından 2 tane savcılığa suç duyurusunda bulunma, ve müdürlük görevinin üstünden alınması ile birlikte 11 ceza teklifi getirilmiş. ama malesef bu müdür hala görevinin başında ve savcılığa 2-2.5 ay geçmesine rağmen soruşturma izni verilmemiş. şimdi çok iyi anlıyorum neden eğitimin bu halde olduğunu. Yorumı ve kararı sizlere bırakıyorum

Sevdim-Seni
Genel Müdür
08 Haziran 2024 17:31

Başlık b@ktan, içeriği yansitmiyor.

İcerik boş,

Gönder sorusturma sonuçlarını, kararları, ceza metinlerini bakalim. Kademe 4 defa verilebilen bir ceza degil mesela.

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