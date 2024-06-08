KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


08 Haziran 2024 17:47
THY Kabin memuru alımı 2024

03.05.2024 Tarihinde yayınlanan Türk Hava Yolları tecrübesiz kabin memuru alımı değerlendirme süreci başlamıştır

Ben Online İngilizce sınavına davet edildim link ve şifre geldi Salı günü 23.30'a kadar bitirmem gerekiyor.

Sizlerde durum nasıl başvurup sınava davet edilemeyen var mı?

Çok Yazılan Konular

Denizbank müfettiş yardımcılığı 2024Emlak Katılım müfettiş yardımcılıgı 2024Finansbank Müfettiş Yardımcılığı (Audit Pro 2022)Vakıfbank Müfettiş, uzman Yardımcılığı ve memurluk sınav sonucuGaranti AuditDay ve TalentSpot 2024

Sözlük

mağara alegorisi 1 yazıp yazıp enter tuşuna basmamak 3 trenle selfie çekmeye çalışmak 2 yeşil şapkalı masa lambası 1 uçak bileti 1 aldatan eşi 240 km gidip otelde basan kadın 2 2024 yks sınavı 4 güne bir atasözü bırak 1 üzüm çekirdeği,üzüm yaprağı 1 Yaz kızım 200 torba çimento 1

Son Haberler

Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul ettiAli Koç'tan Aziz Yıldırım' sert sözlerİzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladıErdoğan, Danimarka Başbakanı Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınadıKahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?