Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Haziran 2024 18:18
Haziran maaşı

sizce bu ayki maaş 15 inden önce yatar mı


wax meber
Memur
08 Haziran 2024 18:45

Maaşı 1 hafta önce almanın sana cidden ne faydası olacak merak ediyorum


Ertanomer
Aday Memur
08 Haziran 2024 18:48
çoluk çocuk var paramız bitti arefe gününe kalması sıkıntı olur benim için temenni sadece
wax meber, 54 dk. önce

Maaşı 1 hafta önce almanın sana cidden ne faydası olacak merak ediyorum


BerberMaho
Aday Memur
08 Haziran 2024 19:03
boş yapma, icralık olup kredi kartı vs kullanamayan var, başka sıkıntısı olan var
wax meber, 54 dk. önce

Maaşı 1 hafta önce almanın sana cidden ne faydası olacak merak ediyorum


dca23
Şef
08 Haziran 2024 19:19
Malesef, maas gunu bayramdan 1 gun once. O yuzden 1 hafta erken yatmasi gibi bie durum yok

Ertanomer
Aday Memur
08 Haziran 2024 19:24
perşembe cuma
dca23, 20 dk. önce
Malesef, maas gunu bayramdan 1 gun once. O yuzden 1 hafta erken yatmasi gibi bie durum yok

E.Kayı Han
Editor
08 Haziran 2024 19:27

Her foruma konuyu açmışsın sıkıntıdasın anlaşılan Allah yardımcın olsun.

Sorunun cevabı şu an için hayır. Maliye bakanlığı maaşlar erken ödenecek diye bir duyuru yayımlamadı.

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