Haziran maaşı

abiler bir soru sordum hepiniz çok sinirlisiniz, 7 yıllık memurum merak ettim sordum, bu ay ihtiyacım var erken yatmasına bu kadar sadece.

abiler bir soru sordum hepiniz çok sinirlisiniz, 7 yıllık memurum merak ettim sordum, bu ay ihtiyacım var erken yatmasına bu kadar sadece.