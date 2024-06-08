Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Haziran 2024 18:19
Haziran maaşı

sizce bu ayki maaş 15 inden önce yatar mı


Brse
Aday Memur
08 Haziran 2024 18:28

Niye yatsın bayram 16 Haziran da


Ertanomer
Aday Memur
08 Haziran 2024 18:31
hafta sonuna denk geliyor bankalar kapalı olacak bayram haftası boyunca bu yüzden merak ettim
Brse, 1 saat önce

Niye yatsın bayram 16 Haziran da


tomiks
Memur
08 Haziran 2024 18:39
Kaç yıllık memursun?

khanjar.1
Memur
08 Haziran 2024 18:47

hiç haftasonu veya bayramda maaş almadın mı?

Ertanomer, 1 saat önce
hafta sonuna denk geliyor bankalar kapalı olacak bayram haftası boyunca bu yüzden merak ettim

Ertanomer
Aday Memur
08 Haziran 2024 18:49
hafta sonu aldım da bayramda almadım
khanjar.1, 53 dk. önce

hiç haftasonu veya bayramda maaş almadın mı?


Ertanomer
Aday Memur
08 Haziran 2024 18:51
bir kaç haber okudum internette ikramiyeler erken yatacak memur maaşları da erken yatabilir diye
khanjar.1, 53 dk. önce

hiç haftasonu veya bayramda maaş almadın mı?


Başkan91
Şef
08 Haziran 2024 18:57

Zaten bayram öncesi yatıyor ne olmasını bekliyorsun temmuzuda mı yatırsınlar kaç yıllık devlet memurusun sen¿


Ertanomer
Aday Memur
08 Haziran 2024 19:07
abiler bir soru sordum hepiniz çok sinirlisiniz, 7 yıllık memurum merak ettim sordum, bu ay ihtiyacım var erken yatmasına bu kadar sadece.
Başkan91, 43 dk. önce

Zaten bayram öncesi yatıyor ne olmasını bekliyorsun temmuzuda mı yatırsınlar kaç yıllık devlet memurusun sen¿

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