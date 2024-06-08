Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


08 Haziran 2024 18:20
Haziran maaşı

sizce bu ayki maaş 15 inden önce yatar mı


İshakaslan
Aday Memur
08 Haziran 2024 18:24
14'ünde yatacak

Ertanomer
Aday Memur
08 Haziran 2024 18:26
memur maaşları değil mi
İshakaslan, 1 saat önce
14'ünde yatacak

TalhaEymenn
Aday Memur
08 Haziran 2024 19:27
hgf

E.Kayı Han
Editor
08 Haziran 2024 19:28

Adalet bakanlığı forumunda sorunu cevapladım.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Haziran maaşıMercedes'ini bırakan var mı? Ne Tasarrufu?dilekçe ile münhal camiye tayin hakkında

Sözlük

evladım akıl yaşın kaç 1 aldatan eşi 240 km gidip otelde basan kadın 2 mağara alegorisi 1 bi bakıp çıkmak 1 2024 yks sınavı 4 yeşil şapkalı masa lambası 1 bilinmeyen bir nedenle 2 trenle selfie çekmeye çalışmak 2 güne bir atasözü bırak 1 uçak bileti 1

Son Haberler

Çanakkale'de tarım arazisi yandı; 100 dönüm zarar gördüAmpute Milli Takımı üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonuDiyarbakır'da yıldırım düşen buğday tarlasında 137 dönüm yandıTuva Cihangir Sever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptıŞanlıurfa'da 2 mahalleye kuduz nedeniyle karantina

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?