2024 KPSS DENEME NETLERİNİZ HANGİ YAYINDA, NE DURUMDA? DÜŞÜNCELERİNİZ?

(95-100 net üstü hedefleyen, ancak öyle atanabilecek çaresiz arkadaşlar net sayılarını paylaşırlarsa piyasadaki denemeler ölçütünde birbirimize karşı hangi durumda olduğumuzu anlamak ve bir bakıma da denemelerin gerçek kpss sınavı karşısında gerçekliğini sorgulamak adına başlığı açtım. Kamu avukatlığı için sınava girenler varsa net sayılarını belirtirlerse ayrıca çok sevinirim.)

Merhaba arkadaşlar, konularımı bitirip 15 Mayıs'tan sonra deneme çözmeye başladım. (denemelere başlamadan önce 2023 kpss'yi çözdüm, matematik ve coğrafya her ne kadar yapılıyor olsa da sınav esnasında yapılmayabilir sorulardı diye düşünüyorum ve açıkçası zor buldum. Uğraştırıcıydı. 84 net geldi. 18 matematik netive sözel mantığı boş bırakmam sınavın benim adıma en kötü tarafıydı.)

Sonra çeşitli yayınların denemelerini çözmeye başladım(yargı, cba, yediiklim, pegem). Yargı ve Yediiklim, gerek 2023 kpss gerekse 2022(iptal olan) ve 2020 kpss sınavlarıyla karşılaştırıldığında çok basit geldi, 104-105 net yaptım hepsinde ve bana açıkçası gerçekçi gelmedi. Özellikle matematik ve türkçeleri çok basitti ve hiçbir zaman süre bakımından sizi zorlayacak uzun işlemler ve uzun soyut paragraflar yoktu. Onun için bu iki yayını eledim.

Cba ve Pegem denemelerine gelince, özellikle bazı denemelerinin kpss'yi çok andırdığını düşünüyorum. Bunların denemelerinde hiçbir zaman 100'ü geçemedim netlerim 90-97 arallığında değişti; bir iki denemede 84'lere kadar düştüm. Zaman bakımından eleyiciydi tıpkı sınav gibi. Bazı matematik sorularına zaman ayıramadım. Türkçe de soyut paragraflar barındırıyordu ve uzundu. 2022 sınavı hazırlanmadan girmiş ve 80 almıştım ve sınav esnasında afalladığımı biliyorum, bu afallama duygusunu Pegem'in ve Cba'nın bazı denemelerinde yaşadım(Pegem 7. deneme örneğin)

Bunun dışında sizin tavsiye edeceğiniz denemeler var mıdır, netleriniz denemelerde ne durumda, paylaşırsanız sevinirim.