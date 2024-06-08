DYK Hakkında

Önümüzdeki eğitim öğretim yılı için başvuruları ne zaman alıyorlar, netten baktım yaz ayı için tarih çıkıyor.. bir de bu dyk sadece hafta sonu mu verilebiliyor hafta içi de açılabilyor mu mesai saati bittikten sonra

Önümüzdeki eğitim öğretim yılı için başvuruları ne zaman alıyorlar, netten baktım yaz ayı için tarih çıkıyor.. bir de bu dyk sadece hafta sonu mu verilebiliyor hafta içi de açılabilyor mu mesai saati bittikten sonra