Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Haziran 2024 19:03
DYK Hakkında
Önümüzdeki eğitim öğretim yılı için başvuruları ne zaman alıyorlar, netten baktım yaz ayı için tarih çıkıyor.. bir de bu dyk sadece hafta sonu mu verilebiliyor hafta içi de açılabilyor mu mesai saati bittikten sonra

AtheusMagnus
Aday Memur
08 Haziran 2024 19:14

Okulun ilk haftası başvuruluyor, hafta içi de açılabilir.


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
08 Haziran 2024 19:18
peki hocam bu hafta içi kurs açma okul idaresinin insiyatifi mi? diyelim kursa başvurdum idareye derslerin sadece hafta içi olmasını istediğimi söyledim. İdare sadece hafta sonu açabilirsiniz der mi. böyle bi durumla karşılaştığımda ne yapmalıyım hocam?
AtheusMagnus, 26 dk. önce

Okulun ilk haftası başvuruluyor, hafta içi de açılabilir.


AtheusMagnus
Aday Memur
08 Haziran 2024 19:25

Eğer vakit geç olur, okulda bekleyemem derse idare, haftasonu açılmasını isteyebilir. Dyk esnasında okulda bir idareci bulunması gerekiyor. Biraz idarecinin inisiyatifinde maalesef.


TalhaEymenn
Aday Memur
08 Haziran 2024 19:27
d
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