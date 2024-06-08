Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea



Kapalı
08 Haziran 2024 19:49
Gözetmensiz ösym sınavı
Bugün tyt sınavında salon başkanıydım ve gözetmenim yoktu tek başıma sınavı yaptım. Hatta diğer 17 sınıftada gözetmen yoktu. Hepimiz salon başkanı olarak sınavı tek başımıza yaptık. Yasal mı bu yasalsa ücret nedir? İki kişinin işinin tek kişiye yüklenmesi normal mi ?

Memleketinogretmeni
Şube Müdürü
08 Haziran 2024 19:57

Osym sınavlarında görevli bulmakta sıkıntı çekiyor.Yıllarca tek başıma sınav yaptım tek kişinin ücretini aldım.Normal yani.


Rafaello
Aday Memur
08 Haziran 2024 20:06
Görev alınmaz, almam. Görevli ücreti çok çok az

vozer
Memur
08 Haziran 2024 20:14

ÖSYM görevlisine hırsız, kopyacı muamelesi yapmaya devam etsin bakalım. O salon başkanlarını da bulamayacak yakında. Resen görev verseler gider, aracımın anahtarını, cüzdanımı, bozuk paralarımı... (Şu anki durumu tam bilmiyorum ama bir zamanlar İstanbul kart da, bozuk para da, cüzdan da almıyorlardı. Yürüyerek gel diyorlardı.) vermem ve içeri alınmadığımı tutanak altına aldırır dönerim. O bana güvenmiyorsa ben de ona güvenmiyorum. O bana kopyacı diyorsa ben de ona hırsız diyorum.

Keşke para uğruna bu hakareti sineye çekip şunların sınavına hiçbir öğretmen gitmese.


bulaşşıkk
Memur
08 Haziran 2024 20:29

Bu üstün hizmetinizden dolayı ösym size 10 kişilik ücret ödeyecektir merak ettmeyiniz.


morisco_1982
Şef
08 Haziran 2024 20:48
Son 6 yıldır görev almadım ÖSYM de angaryasi çok yok karekod yapıştır telefonsuz gelme sen bana güvenmiyorsun sınav niye emanet ediyorsun bende görev almam olur biter banane kim giderse gitsin
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