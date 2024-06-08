Gözetmensiz ösym sınavı

Bugün tyt sınavında salon başkanıydım ve gözetmenim yoktu tek başıma sınavı yaptım. Hatta diğer 17 sınıftada gözetmen yoktu. Hepimiz salon başkanı olarak sınavı tek başımıza yaptık. Yasal mı bu yasalsa ücret nedir? İki kişinin işinin tek kişiye yüklenmesi normal mi ?

Bugün tyt sınavında salon başkanıydım ve gözetmenim yoktu tek başıma sınavı yaptım. Hatta diğer 17 sınıftada gözetmen yoktu. Hepimiz salon başkanı olarak sınavı tek başımıza yaptık. Yasal mı bu yasalsa ücret nedir? İki kişinin işinin tek kişiye yüklenmesi normal mi ?