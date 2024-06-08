Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Haziran 2024 20:21
ÖSYM'nin Çıkmayan Karekodu

YKS?de gözetmendim ancak görevlilerin birçoğu gelmediğinden başkan olarak görevlendirildim. Daha önceden de bu konuda bir tecrübem yoktu ve karekod sökümünde zorlandım. Pratik bir taktiğiniz var mı bunun için


MS0640
Aday Memur
08 Haziran 2024 20:40

İlk defa karekodları çıkarırken zorlandım


MS0640
Aday Memur
08 Haziran 2024 20:41

Kitapçığı karekod un köşesine gelen yerden bükersen rahat çıkar


morisco_1982
Şef
08 Haziran 2024 20:45
Sınava erken gitme telefon götürememe ÖSYM bize guvenmemesi en tabiki karekod uygulaması yüzünden 2018 den beri görev almıyorum

mazıke
Şef
08 Haziran 2024 21:16
sayfanın arkasından itince çıkıyo

DenEimaiEgo
Şef
08 Haziran 2024 21:19

Diğer hocalarımın da dediği gibi sayfayı karekod kısmının hizasından büküp elinle büküm yerinden biraz daha kıvrımın baskısını artırırsan çıkar. Adayların kitaplarında hafif kıvrım izi oluyor soru kitapçıklarında ama sınav bitimine yakın o iz geçiyor, sorun olmaz.

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