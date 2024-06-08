Görevlendirme Ne zaman Biter

hocam milli eğitim müdürlüğünden öğrenin bence net olsun. çünkü seminerde görevlendirme sürecinin bi parçası görevlendirildiğiniz okuldan almanız mantıklı geliyor. benim görevlendirme giden arkadaşlarım vardı, seminerin yüz yüze olduğu dönemde hiçbirini okulda görmedim.. en kesin bilgiyi MEM verir garanti olsun.

hocam milli eğitim müdürlüğünden öğrenin bence net olsun. çünkü seminerde görevlendirme sürecinin bi parçası görevlendirildiğiniz okuldan almanız mantıklı geliyor. benim görevlendirme giden arkadaşlarım vardı, seminerin yüz yüze olduğu dönemde hiçbirini okulda görmedim.. en kesin bilgiyi MEM verir garanti olsun.