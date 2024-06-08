Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Haziran 2024 21:58
Görevlendirme Ne zaman Biter

Selamlar, ben bu yıl bir okulda kendi isteğimle görevlendirmeyim. Bu süre 14 Haziran karne günü mü yoksa seminerden sonra mı bitecek?


asrınmücahidesi
Genel Müdür
08 Haziran 2024 21:59

Yani semineri hangi okulda alacağım? Kadromun bulunduğu okul mu yok görevlendirmemin olduğu okul mu


Memleketinogretmeni
Şube Müdürü
08 Haziran 2024 22:02

Kadrolu olduğunuz okulda gidersiniz

asrınmücahidesi, 1 saat önce

Yani semineri hangi okulda alacağım? Kadromun bulunduğu okul mu yok görevlendirmemin olduğu okul mu


asrınmücahidesi
Genel Müdür
08 Haziran 2024 22:32

Kesin değil mi bu

Memleketinogretmeni, 58 dk. önce

Kadrolu olduğunuz okulda gidersiniz


aa.gülçiçek1100
Aday Memur
08 Haziran 2024 22:41
hocam milli eğitim müdürlüğünden öğrenin bence net olsun. çünkü seminerde görevlendirme sürecinin bi parçası görevlendirildiğiniz okuldan almanız mantıklı geliyor. benim görevlendirme giden arkadaşlarım vardı, seminerin yüz yüze olduğu dönemde hiçbirini okulda görmedim.. en kesin bilgiyi MEM verir garanti olsun.

asrınmücahidesi
Genel Müdür
08 Haziran 2024 22:48

Bana farketmez ama mantık olarak sorarsanız kadromun bulunduğu okulmantıklı geliyor. Çünkü dersler yok artık ders programı da yok. Aslında ikisinde de yapılabilir tercihi bana bırakmalı mem :)))

aa.gülçiçek1100, 19 dk. önce
hocam milli eğitim müdürlüğünden öğrenin bence net olsun. çünkü seminerde görevlendirme sürecinin bi parçası görevlendirildiğiniz okuldan almanız mantıklı geliyor. benim görevlendirme giden arkadaşlarım vardı, seminerin yüz yüze olduğu dönemde hiçbirini okulda görmedim.. en kesin bilgiyi MEM verir garanti olsun.
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