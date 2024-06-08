Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Haziran 2024 22:22
Teşvik

Devlet hastanesinde poliklinikte çalışıyorum teşviğim 2500-3000 arası idari birimlerle aynı?

Branşım tds

Eah veya ağız diş alan ne kadar alıyor ?


yaren_sena
Aday Memur
08 Haziran 2024 22:39

Eğitim Araştırma 3-7 bin arası değişiyor, diş hastanesi ise tavana yakın alıyor.

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