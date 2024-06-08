Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Haziran 2024 22:35
Jandarma uzman çavuş 4b ye geçiş
Şu an sözleşmeli Uzman çavuş olarak görev yapıyorum 4b alımına başvuru yapabilir miyim cezası oluyor mu

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