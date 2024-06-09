Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Haziran 2024 01:09
Seyrantepe Hamidiye EAH

Seyrantepe Hamidiye EAH da çalışan hemşire arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim.hastane ve nöbet saatleri hakkında bilgi verebilir misiniz.mesela nöbetler 16 saat mi yoksa 24 saat tutuluyor mu?şimdiden teşekkürler.kolaylıklar dilerim

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