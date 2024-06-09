Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Haziran 2024 02:07
İptal dilekçesini geri çekme

Proje okuluna atandım sonra iotal dilekçesi verdim sonra iptaln iptalini istedim sebepler değiştiğiniçin. Somuç ne olur ?

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