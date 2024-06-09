Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


09 Haziran 2024 02:26
Akademik danışmanımız obs deki tüm bilgilerimizi görür mü?

Merhaba. Üniversitede akademik danışman hocamız, bizim obs de gördüğümüz genel bilgilerdeki her kısmı görebiliyor mu? Örneğin kredi veya burs aldığımız bize gözüküyor ya da yurtta kaldığımız. Bu gibi şeyleri danışmanımız da görebilir mi?

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