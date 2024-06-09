KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Haziran 2024 02:32
Güvenlik soruşturması nedir ne değildir

Merhabalar, kamu avukatı olarak atanan bir kişi hakkında güvenlik soruşturması yapılmakta mıdır? burada kişinin ailesinin durumu dikkate alınmakta mı sadece memur adayının kendisi hakkında araştırma mı yapılmaktadır? güvenlik soruşturması merkezi puanı ile ataması gerçekleştirilecek olan memur için hangi aşamada gerçekleştirilecektir? ne kadar sürmektedir? kişi atandıktan sonra mı ataması iptal olmakta o sırada işe başlamış olmakta mıdır?

Çok Yazılan Konular

İdare memuru eğitimi nasıl oluyor ??2023 puanları diğer yıllardan neden çok farklı?Kültür mü ogm mi?Lisans-onlisans2024 KPSS lisansKPSS Lisans GKGY Deneme ÖnerileriZiraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Yedeğin Çağırılma SüresiLisans ve YL ı farklı alanlarda yapınca atama

Sözlük

Yaz kızım 200 torba çimento 1 hint madonna kolye 2 trenle selfie çekmeye çalışmak 2 yazıp yazıp enter tuşuna basmamak 3 gereksiz insan 3 yeşil şapkalı masa lambası 1 2024 yks sınavı 4 güne bir tespit bırak 2 ne olacak şimdi 2 gıda fiyatlarındaki önüne geçilemeyen artış 2

Son Haberler

Belediye Başkanlarına makam aracı tahsis edilir mi?KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim HazırlıklarıAnkara'da sağanak etkili oldu: Ayaş yolu kontrollü olarak trafiğe açıldıTürk şirket Venezuela'da altın ve maden faaliyetleri yürütecekFilistin Devlet Başkanı Abbas'tan BMGK'ya 'acil toplantı' çağrısı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?