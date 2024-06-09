Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2024 02:41
Ceza soruşturması ve idari dava

İyi çalışmalar. Ben hakkımda asılsız bı suçlamadan dolayı meslekten cikarildim. İdari mahkemeye itiraz ettim yd talepli yd talebi olumsuz geldi 6. Ay doldu bu arada itirazda. Ceza soruşturmasıda devam ediyor ve lehime yani herhangi bir sorun yok kyok veya üzerime isnat edilen suç görevi kötüye kullanmaya dönebilir sonuç ne olur kyok olursa idare mahkemeye bak ben kyok aldım beni göreve iade edin mi diyeceğim. Tecrübeli arkadaşlarim yardimci olursa sevinirim.

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