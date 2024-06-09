Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Haziran 2024 06:59
Pedagojik Formasyon
İstanbul'da Harita Mühendisliği mezunu için Pedagojik Formasyon sertifikssı veren üniversite var mıdır?

Çok Yazılan Konular

Tutanak-Savunma dilekçesiBranş dışı derse zorla sokabilirler mi ?Öğretmene cezaYıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...Başınızdan geçen soruşturma anılarıProje okulu atama ikinci Etap sonuçlarıÖMK kanunundaki eleştirileriniz neler ?Genç Öğretmenler Rahatsız Hayretler içersindeyimAlanya mı Milas mı?

Sözlük

hint madonna kolye 2 gıda fiyatlarındaki önüne geçilemeyen artış 2 Yaz kızım 200 torba çimento 1 üzüm çekirdeği,üzüm yaprağı 1 gereksiz insan 3 bilinmeyen bir nedenle 2 Belediye Otobüsün içine hamak bağlamak 2 güne bir atasözü bırak 1 2024 yks sınavı 4 evladım akıl yaşın kaç 1

Son Haberler

'Torba Kanun'dan sürprizler çıktı! Gelire göre vergi ve faturaKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde depremManisa'da sağanak ve dolu tarım arazilerinde zarara yol açtıBakan Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ ettiBelediye Başkanlarına makam aracı tahsis edilir mi?

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?