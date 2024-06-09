Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Haziran 2024 08:11
Eş durumu ataması

Merhaba benim eşim polis, ben de hemşireyim 657 ye tabi.polis olan eşim şark görevini diyarbakir da tamamladı İstanbul a tayini çıktı, henüz İstanbul da başlama yapmadı. Sorum şudur eşim İstanbul da başlama yapıp benim görev yerim olan Ankara ya tayin istese cevap ne olur sizce ? Daha önce hiç es durumu tayini istemedik


tastase
Aday Memur
09 Haziran 2024 09:46
Eşiniz dilekçe yazar, sağlık bakanlığına görüş sorarlar İstanbul'da kadro var mı yok mu diye eğer sağlık bakanlığı İstanbul'a atamasını yapabiliriz derse eşinizin ataması ankaraya yapılmaz siz İstanbul'a gidersiniz

save001
Daire Başkanı
09 Haziran 2024 10:16
peki mahkemeye başvurursa olumsuz cevap verilince
tastase, Dün
Eşiniz dilekçe yazar, sağlık bakanlığına görüş sorarlar İstanbul'da kadro var mı yok mu diye eğer sağlık bakanlığı İstanbul'a atamasını yapabiliriz derse eşinizin ataması ankaraya yapılmaz siz İstanbul'a gidersiniz

tastase
Aday Memur
09 Haziran 2024 10:41
açıklayıcı cevap veriyorum, cevap hoşuna gitmeyince eksi veriyorlar, yargı yolu herkese açık isteyen başvurur ne olur bir şey diyemem mahkemeye bağlı olan bir durum

Burcinyigit
Aday Memur
09 Haziran 2024 14:10

Anladım teşekkür ederim

tastase, Dün
Eşiniz dilekçe yazar, sağlık bakanlığına görüş sorarlar İstanbul'da kadro var mı yok mu diye eğer sağlık bakanlığı İstanbul'a atamasını yapabiliriz derse eşinizin ataması ankaraya yapılmaz siz İstanbul'a gidersiniz

Mersina33
Aday Memur
09 Haziran 2024 23:48
peki devrem şöyle bir olay gerçekleşse nasıl olur şuan şark ilinde çalışıyorum eşim sağlık bakanlığında normalde bana tabi ancak tayin istesek ona batı iline bir ile ben şuan bulunduğum ilde ipkalıyım seneye 2.şark bitiyor eşim tayini çıksa ben de akabinde onun gideceği yere buradaki görev süremin bittiğini belirterek tayin istesem verirler mi ?
tastase, Dün
Eşiniz dilekçe yazar, sağlık bakanlığına görüş sorarlar İstanbul'da kadro var mı yok mu diye eğer sağlık bakanlığı İstanbul'a atamasını yapabiliriz derse eşinizin ataması ankaraya yapılmaz siz İstanbul'a gidersiniz

tastase
Aday Memur
09 Haziran 2024 23:53
prosedür böyle diye biliyorum eşin yanına gelebilecekse yanına gelir, eşin sözleşmeli değilse o ile verilmezsin
Mersina33, Dün
peki devrem şöyle bir olay gerçekleşse nasıl olur şuan şark ilinde çalışıyorum eşim sağlık bakanlığında normalde bana tabi ancak tayin istesek ona batı iline bir ile ben şuan bulunduğum ilde ipkalıyım seneye 2.şark bitiyor eşim tayini çıksa ben de akabinde onun gideceği yere buradaki görev süremin bittiğini belirterek tayin istesem verirler mi ?

nervous333
Aday Memur
10 Haziran 2024 00:08

Benimde tayinim elazığa çıktı , eşim vakıfbank çalışanı. Vakıfbank sadece merkezde olmasına rağmen beni ilçeye verdiler. Mazeret evraklarında durumu bildirmiştim birde


nervous333
Aday Memur
10 Haziran 2024 00:21
merhaba benim tayinim elazığa çıktı, eşim vakıfbank personeli. elazığda vakıfbank sadece merkezde olmasına rağmen beni ilçeye verdiler. mazeretimi istihdamdan önce bildirmiştim ayrıca
tastase, Dün
Eşiniz dilekçe yazar, sağlık bakanlığına görüş sorarlar İstanbul'da kadro var mı yok mu diye eğer sağlık bakanlığı İstanbul'a atamasını yapabiliriz derse eşinizin ataması ankaraya yapılmaz siz İstanbul'a gidersiniz

tastase
Aday Memur
10 Haziran 2024 00:23
il içi planlamalara il emniyet müdürü bakıyor bildiğim kadarıyla görüş olursa görüşe çıkın, uzak ilçe mi
nervous333, Bugün
merhaba benim tayinim elazığa çıktı, eşim vakıfbank personeli. elazığda vakıfbank sadece merkezde olmasına rağmen beni ilçeye verdiler. mazeretimi istihdamdan önce bildirmiştim ayrıca

nervous333
Aday Memur
10 Haziran 2024 00:25
50 km mesafede. bile bile ilçeye verilmem olağan dışı bence
tastase, Bugün
il içi planlamalara il emniyet müdürü bakıyor bildiğim kadarıyla görüş olursa görüşe çıkın, uzak ilçe mi

tastase
Aday Memur
10 Haziran 2024 00:26
evrakları sunduysanız karışıklık olmuştur bir tane personel değilsiniz sonuçta oraya yeni gelen bir sürü personel var, personel şubeyle iletişime geçin görüşün yardımcı olurlar öyle bir durum varsa
nervous333, Bugün
50 km mesafede. bile bile ilçeye verilmem olağan dışı bence

nervous333
Aday Memur
10 Haziran 2024 00:28
insan hatası olmasını umuyorum zaten. cumadan bu yana nedenini düşünmekteyim bir cevap bulamadım. yarın arıcam zaten. düzeltirler inşallah yoksa çoluk çocuk perişan olcaz.
tastase, Bugün
evrakları sunduysanız karışıklık olmuştur bir tane personel değilsiniz sonuçta oraya yeni gelen bir sürü personel var, personel şubeyle iletişime geçin görüşün yardımcı olurlar öyle bir durum varsa
Toplam 12 mesaj

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