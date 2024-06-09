Es durumu tayini

Eşiniz dilekçe yazar, sağlık bakanlığına görüş sorarlar İstanbul'da kadro var mı yok mu diye eğer sağlık bakanlığı İstanbul'a atamasını yapabiliriz derse eşinizin ataması ankaraya yapılmaz siz İstanbul'a gidersiniz

Eşiniz dilekçe yazar, sağlık bakanlığına görüş sorarlar İstanbul'da kadro var mı yok mu diye eğer sağlık bakanlığı İstanbul'a atamasını yapabiliriz derse eşinizin ataması ankaraya yapılmaz siz İstanbul'a gidersiniz