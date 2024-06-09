Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Haziran 2024 08:11
Es durumu tayini

Merhaba benim eşim polis, ben de hemşireyim 657 ye tabi.polis olan eşim şark görevini diyarbakir da tamamladı İstanbul a tayini çıktı, henüz İstanbul da başlama yapmadı. Sorum şudur eşim İstanbul da başlama yapıp benim görev yerim olan Ankara ya tayin istese cevap ne olur sizce ? Daha önce hiç es durumu tayini istemedik


tastase
Aday Memur
09 Haziran 2024 09:46
Eşiniz dilekçe yazar, sağlık bakanlığına görüş sorarlar İstanbul'da kadro var mı yok mu diye eğer sağlık bakanlığı İstanbul'a atamasını yapabiliriz derse eşinizin ataması ankaraya yapılmaz siz İstanbul'a gidersiniz
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