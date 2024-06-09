Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Haziran 2024 08:55
527 sayılı kararnameden yararlanmak

Merhabalar 2 şark tayım 527 27 temmuzda doluyor gideceğim il kalkınmada öncelikli iller. 15 temmuzda ilişik kesersem mehilde dahil olup yanı verirler mi yoksa gittiğim ilde 10 gün çalışınca mı eklerlef


Teyip
Aday Memur
09 Haziran 2024 09:02

Mehil baslafigi andan itibaren gidecegin ilin personeli oluyorsun. 27 sinde alirsin problem olmaz


akbey aslan
Şef
09 Haziran 2024 09:45
Mehilde iken rapor alınca mehil durup rapor devam ediyor raporu en son ilişik kestiğin birime veriyorsun bu durumda sıkıntı oluyor mu peki yine mehil gidecegin ilin süresinden sayılıyor mu
Teyip, Dün

Mehil baslafigi andan itibaren gidecegin ilin personeli oluyorsun. 27 sinde alirsin problem olmaz


Teyip
Aday Memur
09 Haziran 2024 10:20

Bulundugun ilde gidecegin ilde 527 ye tabiyse alinan rapor yada ilisik kesme bisey degistirmez ikiside ayni katogoride cunki. Ama 3 aylik rapor muhabbeti istisna o sure uzatiyor.


Memurhaps
Şube Müdürü
09 Haziran 2024 11:01
Tşk. Gideceğim ilde 2 senede bir yanı var. O zaman 27 sini beklemeye gerek kalmayacak

loras21
Memur
10 Haziran 2024 00:37

Yönetmelikte mehil müddeti yeni yere dâhil diyor. 527 yi beklemelisin.

Memurhaps, Dün
Tşk. Gideceğim ilde 2 senede bir yanı var. O zaman 27 sini beklemeye gerek kalmayacak
Toplam 5 mesaj

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