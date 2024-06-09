Mehilde iken rapor alınca mehil durup rapor devam ediyor raporu en son ilişik kestiğin birime veriyorsun bu durumda sıkıntı oluyor mu peki yine mehil gidecegin ilin süresinden sayılıyor mu

Mehilde iken rapor alınca mehil durup rapor devam ediyor raporu en son ilişik kestiğin birime veriyorsun bu durumda sıkıntı oluyor mu peki yine mehil gidecegin ilin süresinden sayılıyor mu