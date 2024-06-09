Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Haziran 2024 08:55
527
Merhabalar 2 şark tayım 527 27 temmuzda doluyor gideceğim il kalkınmada öncelikli iller. 15 temmuzda ilişik kesersem mehilde dahil olup yanı verirler mi yoksa gittiğim ilde 10 gün çalışınca mı eklerlef

Teyip
Aday Memur
09 Haziran 2024 09:02

Mehil baslafigi andan itibaren gidecegin ilin personeli oluyorsun. 27 sinde alirsin problem olmaz


akbey aslan
Şef
09 Haziran 2024 09:45
Mehilde iken rapor alınca mehil durup rapor devam ediyor raporu en son ilişik kestiğin birime veriyorsun bu durumda sıkıntı oluyor mu peki yine mehil gidecegin ilin süresinden sayılıyor mu
Teyip, 54 dk. önce

Mehil baslafigi andan itibaren gidecegin ilin personeli oluyorsun. 27 sinde alirsin problem olmaz

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