Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Haziran 2024 12:21
ÖSYM Sınavlarında Görev Alamayacak Kadar Fakir Olmak

Bugün X platformunda ÖSYM sınavlarında genelde sadece salon başkanı ile sınav yapıldığı, gözetmen olmadığından bahsediliyor. İnsanların ÖSYM sınavlarında görev almak istemediği gibi bir durum ortaya çıkmış.

ÖSYM sınavlarında görev alabilmek için para ihyacın olmayacak kadar zengin olmak lazım. Paraya ihtiyacı olan biri ÖSYM sınavlarında görev alamaz. Neden mi?

Çünkü sınav merkezine otomobilin ile gidersen anahtarı yanında götüremiyorsun. Toplu taşıma ile gideyim desen yanına cüzdanını alamıyorsun, para alamıyorsun. Eskinden toplu taşıma kartı da alınmıyordu. Şu an durum nedir, bilemiyorum.

Sadece sınav merkezine gidebilmek için kişinin özel şoförünün olması gerekiyor. Şoförü olmayan birinin sınav merkezine gitmesi imkansıza yakın. Şoförüm yok, yanımda bir akrabamı götürürüm dersen de iki kişi görev yapıp tek kişilik yevmiye almış gibi oluyorsun.


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Aday Memur
09 Haziran 2024 12:26

gözetmen konusuna gelince eğer görev çıkıp gitmeyenlerden ötürüyse

yapacak ne var bilmiyorum. sınav salonu mevcuduna göre atanan kişi

sayısına dikkat etmek lazım.

Ayrıca para ve toplu taşıma kartı götürebiliyorsunuz. ama milyonlarca kişi giriyor onlar pürüzsüz sınav ister.Ben emanetçiye kantinci oluyor genelde para verip ona eşyalarımı bırakıyordum sınava gideceğim zaman.

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