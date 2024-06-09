KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert



Kapalı
09 Haziran 2024 12:48
Cildiye & dövme hk.

Halihazırda görünen yerde silinmekte olan dövmelerim var. Sağlık kurulu raporu süresince makyaj yaptıracağım, eğer geçersem eğitime kadar dövmelerin büyük kısmı silinmiş olacak. İstanbul'da kapatıcı makyaj yöntemlerinden birini kullanıp cildiye doktorundan olur raporu alan arkadaşlar tecrübelerini ve tavsiyelerini paylaşabilir mi? Bu süreçten geçmiş arkadaşlar tecrübelerini ve duyumlarını aktarırsa sevinirim. Teşekkürler.

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