Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Haziran 2024 13:05
İlişik kesme tarihi ve maaş detayı

Merhaba arkadaşlar İstanbuldan vana tayinim çıktı 15inde ilişik kesip 2 sinde vanda başlayacağım temmuz 15inde vanda maaşı alabiliyor muyum


khanjar.1
Memur
09 Haziran 2024 14:06

evet alırsınız


kripto1982
Şube Müdürü
09 Haziran 2024 14:07
Alırsın kardasm hayırlı olsun yeni görev yerin.

Policemans
Aday Memur
09 Haziran 2024 14:55

Eyvallah sağolun


khanjar.1
Memur
09 Haziran 2024 22:46

yalnız bu ayın 15'i cumartesi oluyor ondan sonra da bayram giriyor.. bu durumda ya 14'ünde ilişik kesin ya da 24 haziranı bekleyeceksiniz


Policemans
Aday Memur
10 Haziran 2024 02:14

Bende oyle tahmin ediyordum da İdari büro 15inde kesebileceğimi söyledi

khanjar.1, Dün

yalnız bu ayın 15'i cumartesi oluyor ondan sonra da bayram giriyor.. bu durumda ya 14'ünde ilişik kesin ya da 24 haziranı bekleyeceksiniz


Memurhaps
Şube Müdürü
10 Haziran 2024 02:30
Nasıl kesecen. 15inde defderdaelık kapalı. Birde herkes bayramda olacak. Dikkat et
Policemans, 12 saat önce

Bende oyle tahmin ediyordum da İdari büro 15inde kesebileceğimi söyledi


Policemans
Aday Memur
10 Haziran 2024 10:56

Saol uyardığın için . Sordum idari büroya da defterdarlık nöbetçi bırakacakmış

Memurhaps, 11 saat önce
Nasıl kesecen. 15inde defderdaelık kapalı. Birde herkes bayramda olacak. Dikkat et
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