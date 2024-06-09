Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Haziran 2024 13:05
Tayinden sonraki ayda maaş

Merhaba arkadaşlar İstanbuldan vana tayinim çıktı 15inde ilişik kesip 2 sinde vanda başlayacağım temmuz 15inde vanda maaşı alabiliyor muyum


khanjar.1
Memur
09 Haziran 2024 14:06

evet alırsınız


kripto1982
Şube Müdürü
09 Haziran 2024 14:07
Alırsın kardasm hayırlı olsun yeni görev yerin.

Policemans
09 Haziran 2024 14:55

Eyvallah sağolun

Toplam 3 mesaj

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