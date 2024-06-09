Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Haziran 2024 13:55
7433 eğitim tayini
merhaba, 7433 ile kadroya geçip 3 yılını dolduranlar eğitim tayini yapabiliyor mu acaba? yoksa 4 sene beklememiz mi gerekiyor. teşekkürler.

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