Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Haziran 2024 14:13
Mesai alan var mı

iki aydır mesai alamıyoruz alan varmi


Devir Kötü
Şube Müdürü
09 Haziran 2024 21:06

2,7 Trilyon liralık açığı seni mesaiyle kapatacaklar kardeşim :D


dca23
Şef
09 Haziran 2024 22:03
Komisyona sordum bu ay mesai yazsam verecek misiniz diye, yok vermiyoruz dedi

erkan1415
Aday Memur
10 Haziran 2024 12:26
hangi adliye
dca23, Dün
Komisyona sordum bu ay mesai yazsam verecek misiniz diye, yok vermiyoruz dedi
Toplam 3 mesaj

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