Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Haziran 2024 14:15
Tyt de barkot kitapçığını yanlış poşete koydum.

Bugün yeni farkettim. Tyt sınavında barkot kitapçığını yanlışlıkla soru kitapçıkları on olduğunpoşete koymuşum. Bu durumda çocuklar mağdur olur mu?


fokyay
Şef
09 Haziran 2024 14:18

Hocam yapılmaması gereken en büyük hatalardan birini yapmışsın malesef. İnşallah sorun çıkmaz.


d.zz
Şube Müdürü
09 Haziran 2024 14:25

Hocam büyük bir hata. Bilgi verdiniz mi ÖSYM görevlilerine


mühendis0007
Aday Memur
09 Haziran 2024 14:29
düş peşine hocam sıkıntı yaşarsın

fadime82
Şef
09 Haziran 2024 14:33
ah hocam ne yaptın.

mstd
Aday Memur
09 Haziran 2024 14:55

Ah vah demeniz için değil yol gösterin diye yazdım arkadaşlar

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