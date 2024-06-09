Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Haziran 2024 14:56
İş göremezlik raporu hk.

sözleşmeli memur olarak çalışıyorum ve nisan ayında 6 günlük rapor aldım. e-devlet üzerinden "4a/4b iş göremezlik ödemesi görme" sisteminde 2222.5 tl'lik bir ödeme gözüküyor, ben de sgk'ye bildirim yapması için kurumumdaki tahakkuk birimi ile görüştüm. bana böyle bir şey yapmadıklarını söylediler fakat bu işlemin sonlanması için tahakkuk'un işlem yapması gerektiğini biliyordum ben. bu iş nasıl çözülür, daha önce başına gelen var mı?

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