Memurluktan çıkarılma cezası

Merhaba,

Hakkımda açılan bir disiplin soruşturması nedeniyle 20 günden fazla işe gel(e)mediğim için memurluktan çıkarmak adına disiplin soruşturması açıldı. Yönetmeliğe baktımda memurluktan çıkarma cezalarını yüksek disiplin kurulu verir diyor ve şöyle bir ibare var: "Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur"

Bu ne demek tam olarak? Bu kararı YÖK'mü veriyor yoksa üniversite içinde kurulan bir kurul mu?